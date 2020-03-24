CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ALBAYRAK VE TERİM'E GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU - Son Dakika
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ALBAYRAK VE TERİM'E GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

6 saat önce

Gülseli KENARLI / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'i telefonla arayarak,...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ALBAYRAK VE TERİM'E GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU, System.String[]

Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'i telefonla arayarak, şifa dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Albayrak ve Terim ailesine ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun temennisinde bulundu.


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Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:56 Kaynak: DHA

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