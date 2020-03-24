Son Dakika › Güncel › CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ALBAYRAK VE TERİM'E GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU - Son Dakika
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ALBAYRAK VE TERİM'E GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU
6 saat önce
Gülseli KENARLI / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'i telefonla arayarak,...
Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'i telefonla arayarak, şifa dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Albayrak ve Terim ailesine ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:56 Kaynak: DHA
Son Dakika Fenerbahçeli Vedat Muriç'ten Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı Selçuk İnan'dan duygusal Fatih Terim mesajı: Hocam biz bu yolda birlikte yürüdük MHK Başkanı Zekeriya Alp: Hiçbir hakemde koronavirüs belirtisine rastlanmadı Marcelo Saracchi'den koronavirüs sözleri: Lig oynansa hepimiz kapabilirdik