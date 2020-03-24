Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Albayrak ve Terim'e geçmiş olsun telefonu - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Albayrak ve Terim'e geçmiş olsun telefonu
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'i telefonla arayarak, şifa dileklerini iletti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden Galatasaray Spor
Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak
ve eşi Şükran Albayrak ile Futbol
A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim
'i telefonla arayarak, şifa dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Albayrak ve Terim ailesine ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun temennisinde bulundu.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:57 Kaynak: DHA
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