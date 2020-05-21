Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e tebrik mektubu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilanının yıl dönümü nedeniyle tebrik mektubu gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aliyev'e gönderdiği mesajında, Türk milleti ve kendi adına, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ve tüm Azerbaycan halkını Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilanının yıl dönümü dolayısıyla tebrik ettiği belirtildi.

Erdoğan mesajında, "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'mizin son toplantısında, bağımsızlığın yeniden kazanılmasından bu yana her geçen gün gelişmekte olan Azerbaycan'ın kararlı liderliğiniz altında önemli başarılara imza attığına şahit oldum. Cumhuriyet tarihinin 102. yılına güvenle ve güçlü bir şekilde giren Azerbaycan'ın her alanda büyük adımlar atmaya devam edeceğine içtenlikle inanıyorum. 'Bir Millet, İki Devlet' ruhuyla mükemmel düzeyde olan stratejik ilişkilerimizi daha da genişletme konusundaki ortak irademizden çok memnunum. Kalpleri birlikte atan ülkelerimizin, milli meselelerde kardeşçe dayanışma sergilemeye devam edeceğine ve bölgemizde barış, refah ve istikrara önemli katkılar yapmaya devam edeceğine inanıyorum. Bu vesileyle, Azerbaycan'ın dostça ve kardeş halkına sağlık ve mutluluk, barış ve refah dileklerimi bir kez daha şahsınıza iletiyorum" dedi.

(Kamil Nadirli/İHA)