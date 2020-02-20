Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'daki ırkçı saldırıya ilişkin açıklama - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'daki ırkçı saldırıya ilişkin açıklama
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hanau kentindeki ırkçı saldırıya ilişkin "Başta büyükelçiğimiz olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:40 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hanau kentindeki ırkçı saldırıya ilişkin "Başta büyükelçiğimiz olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor. Alman makamlarının saldırıyı tüm boyutlarıyla aydınlatmak için her türlü çabayı göstereceğine inanıyorum" dedi.
(İHA)
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