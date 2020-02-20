Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'daki ırkçı saldırıya ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'daki ırkçı saldırıya ilişkin açıklama - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'daki ırkçı saldırıya ilişkin açıklama

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hanau kentindeki ırkçı saldırıya ilişkin "Başta büyükelçiğimiz olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'daki ırkçı saldırıya ilişkin açıklama, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hanau kentindeki ırkçı saldırıya ilişkin "Başta büyükelçiğimiz olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor. Alman makamlarının saldırıyı tüm boyutlarıyla aydınlatmak için her türlü çabayı göstereceğine inanıyorum" dedi.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Hanau, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:40 Kaynak: İHA
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