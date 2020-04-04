Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alparslan Türkeş paylaşımı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alparslan Türkeş paylaşımı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alparslan Türkeş paylaşımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 23. yılında rahmetle ve saygıyla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alparslan Türkeş paylaşımı
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 23. yılında rahmetle ve saygıyla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter adresinden bir paylaşımda bulunarak, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in, vefatının 23. yılında rahmetle ve saygıyla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 11:52 Kaynak: İHA
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