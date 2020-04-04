Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alparslan Türkeş için anma mesajı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alparslan Türkeş için anma mesajı
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş için anma mesajı yayınladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş için anma mesajı yayınladı.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 23. yılında rahmetle ve saygıyla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda Alparslan Türkeş'in fotoğrafına da yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 11:16 Kaynak: AA
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