Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümünde taziye telefonu - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümünde taziye telefonu
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş'i arayarak taziyelerini ifade etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş'i arayarak taziyelerini ifade etti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve Tuğrul Türkeş ile telefonla yaptığı görüşmelerde, merhum Alparslan Türkeş'e Allah'tan rahmet, ailesine ve MHP camiasına başsağlığı dileklerini iletti.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 08:26 Kaynak: AA
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