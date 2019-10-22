Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altın madalya kazanan sporculara tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Gamze Karakol, Ayşegül Çakın ve Muhammet Furkan Özbek'e tebrik mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Gamze Karakol, Ayşegül Çakın ve Muhammet Furkan Özbek'e tebrik mesajı gönderdi.

(İHA)