Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altın madalya kazanan sporculara tebrik
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altın madalya kazanan sporculara tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altın madalya kazanan sporculara tebrik

16 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Gamze Karakol, Ayşegül Çakın ve Muhammet Furkan Özbek'e tebrik mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altın madalya kazanan sporculara tebrik, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Gamze Karakol, Ayşegül Çakın ve Muhammet Furkan Özbek'e tebrik mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Gamze Karakol, Ayşegül Çakın ve Muhammet Furkan Özbek'e tebrik mesajı gönderdi.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Numan Kurtulmuş'tan Trump'ın skandal mektubuna tepki: O mektupla sınırları yeniden dizayn etmek iradesi de çöpe atılmıştır
Çin'de altın madalya kazanan Taha Akgül'den asker selamı Erdoğan-Putin görüşmesinde dikkat çeken harita detayı Putin ve Erdoğan'ın Soçi'deki görüşmesi en uzun toplantı olarak tarihe geçti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 22:42:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altın madalya kazanan sporculara tebrik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]