Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altın madalyalı sporculara tebrik
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Dilara Narin ve Berfin Altun'a tebrik mesajı gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:50 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Dilara Narin ve Berfin Altun'a tebrik mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Dilara Narin ve Berfin Altun'a tebrik mesajı gönderdi.
(İHA)
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