Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altın madalyalı sporculara tebrik
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altın madalyalı sporculara tebrik

15 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Dilara Narin ve Berfin Altun'a tebrik mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altın madalyalı sporculara tebrik, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Dilara Narin ve Berfin Altun'a tebrik mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Dilara Narin ve Berfin Altun'a tebrik mesajı gönderdi.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:50 Kaynak: İHA
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