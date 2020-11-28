Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amerika Müslüman Cemiyeti 23. Yıllık Kongresi'ne mesaj (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amerika Müslüman Cemiyeti 23. Yıllık Kongresi'ne mesaj (3)
28.11.2020 10:11
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son günlerde Fransa'da fikir özgürlüğü adı altında Peygamber Efendimize yönelik alçaklıkları sizler de yakından takip ediyorsunuz. İnsanların kutsallarını aşağılamanın özgürlükle alakası yoktur.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son günlerde Fransa'da fikir özgürlüğü adı altında Peygamber Efendimize yönelik alçaklıkları sizler de yakından takip ediyorsunuz. İnsanların kutsallarını aşağılamanın özgürlükle alakası yoktur. Çünkü düşünce farklıdır, hakaret farklıdır." dedi.
Erdoğan, Amerika Müslüman Cemiyeti'nin 23. Yıllık Kongresi'ne video konferans yoluyla yaptığı bağlantıda, video konferans vasıtasıyla da olsa kongreye katılanlarla beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu söyledi.
Son Dakika Asansörde çakmakla antifrizi test eden adam alevler içinde kaldı Galip Öztürk'ün yeğeninin yazlık evinde çıkan yangında Mustafa Terzi hayatını kaybetti Melisa Sözen, Alya karakterini oynadığı Kırmızı Oda dizisine veda etti "Partilerde abartıldığı kadar bir şey yok" diyen Buse İskenderoğlu da koronavirüse yakalandı Polis midibüsü şarampole devrildi: 1 şehit, 4 yaralı Ünlü şarkıcı Sibel Tüzün, Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti Nusret, Maradona'nın masasını kalıcı olarak rezerve etti Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı