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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine "Ekonomi" vurgulu not - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine "Ekonomi" vurgulu not

29.10.2021 11:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki heyet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'i ziyarette bulundu. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı, "Aziz Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyetimizi dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri yapmak ve 2023 hedefleriyle buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz" notunu düştü.

Türkiye, Cumhuriyet'in 98. yılını kutluyor. Bayram kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanların da hazır bulunduğu ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

"AZİZ ATATÜRK VE ŞEHİTLERİMİZİ ŞÜKRANLA YAD EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, defteri imzaladıktan sonra yazdıkları hakkında bilgilendirmede bulundu. Atatürk ve silah arkadaşlarını yad eden Cumhurbaşkanı, "Aziz Atatürk, Cumhuriyetimizin 98. yıl dönemine kavuşmanın gururunu yaşadığımız bu müstesna günde, zatı alinizi ve silah arkadaşlarınızı ve kahraman şehitlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Devlet erkanı 29 Ekim'i kutluyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdıkları

"2023 HEDEFLERİNE ULAŞMAKTA KARARLIYIZ"

Türkiye'nin 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini belirten Erdoğan, "Şehitlerimizin canlı pahasına bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi her alanda güçlendirmek, itibarını artırmak, dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri yapmak için çalışıyoruz. Tüm dünyanın salgınla boğuştuğu bir dönemde Türkiye yatırım alanında elde ettiği başarılarla kalkınma yolculuğunu sürdürmektedir. Cumhuriyetimizi 2023 hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız, ruhun şad olsun" dedi.

Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine 'Ekonomi' vurgulu not
Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine 'Ekonomi' vurgulu not
Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine 'Ekonomi' vurgulu not
Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine 'Ekonomi' vurgulu not
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine Ekonomi vurgulu not

Mustafa Kemal Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir, Aziz, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine "Ekonomi" vurgulu not - Son Dakika
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