Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine "Ekonomi" vurgulu not - Son Dakika

Türkiye, Cumhuriyet'in 98. yılını kutluyor. Bayram kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanların da hazır bulunduğu ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

"AZİZ ATATÜRK VE ŞEHİTLERİMİZİ ŞÜKRANLA YAD EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, defteri imzaladıktan sonra yazdıkları hakkında bilgilendirmede bulundu. Atatürk ve silah arkadaşlarını yad eden Cumhurbaşkanı, "Aziz Atatürk, Cumhuriyetimizin 98. yıl dönemine kavuşmanın gururunu yaşadığımız bu müstesna günde, zatı alinizi ve silah arkadaşlarınızı ve kahraman şehitlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"2023 HEDEFLERİNE ULAŞMAKTA KARARLIYIZ"

Türkiye'nin 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini belirten Erdoğan, "Şehitlerimizin canlı pahasına bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi her alanda güçlendirmek, itibarını artırmak, dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri yapmak için çalışıyoruz. Tüm dünyanın salgınla boğuştuğu bir dönemde Türkiye yatırım alanında elde ettiği başarılarla kalkınma yolculuğunu sürdürmektedir. Cumhuriyetimizi 2023 hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız, ruhun şad olsun" dedi.