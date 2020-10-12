Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü mesajı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü mesajı Açıklaması

12.10.2020 21:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü mesajı Açıklaması, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın 13 Ekim 1923'te başkent ilan edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtuluş mücadelesinin karargahı ve Türkiye'nin istiklali ve istikbali için alınan kararların sevk ve idare merkezi olan Ankara'nın başkent ilan edilişinin yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Milli Mu¨cadele do¨neminde ve Tu¨rkiye Cumhuriyeti'nin ins¸ası su¨recinde tarihi bir rol oynayan Ankara, bugu¨n de bas¸ta milli iradenin tecelligahı Tu¨rkiye Bu¨yu¨k Millet Meclisimiz olmak u¨zere kritik kamu kurum ve kurulus¸larına ev sahipligˆi yaparak u¨lkemiz ic¸in o¨nemli konumunu su¨rdu¨rmektedir.

Gec¸mis¸te ku¨c¸u¨k bir yerles¸im yeri olan Ankara, Cumhuriyetimizin gelis¸me ve ilerleme mu¨cadelesine ortak olmus¸, sanayi, egˆitim ve altyapı imkanlarıyla Tu¨rkiye'nin en o¨nemli s¸ehirlerinden biri haline gelmis¸ ve du¨nyanın o¨nde gelen bas¸kentleri arasına adını yazdırmıs¸tır.

Bu onurlu ve anlamlı gu¨nde, bas¸ta Gazi Mustafa Kemal Atatu¨rk olmak u¨zere Milli Mu¨cadele kahramanlarımızı, tu¨m s¸ehit ve gazilerimizi saygı ve s¸u¨kranla yad ediyor, Ankara'nın bas¸kent ilan edilis¸inin yıl do¨nu¨mu¨nu¨ kutluyor, vatandas¸larımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Recep Tayyip Erdoğan, Başkent, Ankara, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü mesajı Açıklaması - Son Dakika


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