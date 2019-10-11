Cumhurbaşkanı erdoğan'dan anne ve babasının mezarlarına ziyaret
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:31 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Erdoğan burada annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret ederek, dua okudu.
- İstanbul
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