Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı Açıklaması

08.05.2022 10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "Sevgi, emek, fedakarlık, merhamet gibi yüce hasletlerin sembolü olan annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

"Annelere kıymeti 'cennetin annelerin ayakları altında olduğunu' belirterek gösteren bir medeniyetin mensupları olarak bizler için annelerimiz müşfik bir sığınaktır." değerlendirmesinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Günlük yaşam mücadelesi içinde annelerin hayır dualarının, en önemli güç kaynaklarımızdan biri olduğunu asla unutmamalı, layık oldukları hürmet ve sevgiyi onlardan eksik etmemeliyiz. Başımızın tacı annelerimizden dileğimiz de evlatlarının, ülkemizin, milletimizin üzerinden hayır dualarını ve emeklerini eksik etmemeleridir. Her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden, ömürlerini ailelerine vakfeden annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Anneler Günü, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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