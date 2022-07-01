Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

01.07.2022 12:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışıyor. İnşallah arkadaşlarımız çalışmayı efradını cami ağyarını mani bir şekilde bitirirler. Biliyorum ki Asgari Ücret Tespit Komisyonu en ideal seviyeyi belirleyecek. Biz de inşallah müjdeli haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşırız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. 'Asgari ücretle ilgili sizin beklentiniz nedir?' sorusu üzerine Erdoğan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışıyor. İnşallah arkadaşlarımız çalışmayı efradını cami ağyarını mani bir şekilde bitirirler. Biliyorum ki Asgari Ücret Tespit Komisyonu en ideal seviyeyi belirleyecek. Biz de inşallah müjdeli haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşırız. Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz, kararlığımız var. Şartlara göre ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz" dedi.

(İHA)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi sonunda medya mensuplarıyla söyleşi yaptı: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi sonunda medya mensuplarıyla söyleşi yaptı: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biliyorum ki Asgari Ücret Tespit Komisyonu en ideal seviyeyi belirleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biliyorum ki Asgari Ücret Tespit Komisyonu en ideal seviyeyi belirleyecek.
Kaynak: İHA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması - Son Dakika

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