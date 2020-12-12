Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı ve kira müjdesi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı ve kira müjdesi

12.12.2020 15:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı ve kira müjdesi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, online olarak katıldığı Kahramanmaraş'ın Çağlayan Cerit ilçesine bağlı düzbağı mevkisinde düzenlenen Düzbağı İçme Suyu İsale Hattı ve Gaziantep Doğanpınar Barajı açılış töreninde yaptığı konuşmada korona virüs salgın hızı, aşı çalışmaları, kiracılara...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, online olarak katıldığı Kahramanmaraş'ın Çağlayan Cerit ilçesine bağlı düzbağı mevkisinde düzenlenen Düzbağı İçme Suyu İsale Hattı ve Gaziantep Doğanpınar Barajı açılış töreninde yaptığı konuşmada korona virüs salgın hızı, aşı çalışmaları, kiracılara yönelik yapılan çalışmalar ile ilgili müjde üstüne müjde verdi.

Canlı yayın ile tören alanına bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasına Kahramanmaraş'taki Düzbağı İçme Suyu İsale Hattı ve Gaziantep Doğanpınar Barajı'nın bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, ilk müjdeyi korona virüs salgın hızıyla ilgili verdi. Erdoğan, korona virüsün salgın hızının kesildiğini açıklayan Erdoğan, "Korona virüs salgının dünya ile birlikte ülkemizi de etkilediği bir dönemde ne sağlık hizmetlerimizden ne de yatırımlarımızdan taviz veriyoruz. Hayata geçirdiğimiz tedbirlerle salgının artış hızını kestik. İnşallah vaka ve ağır hasta sayılarının da hedeflediğimiz seviyelerin altına düşmesiyle sınırlamaları peyderpey kaldırmaya başlayacağız. Bunun için 83 milyon hep birlikte 'tamam' diye temizlik, maske ve mesafe kurallarına sıkı bir şekilde uyması gerekiyor" dedi.

Salgın döneminde 45 milyar TL'lik destek verildiğini de hatırlatan Erdoğan, "Milletimizin hiçbir ferdini salgın döneminde sahipsiz bırakmadık. Üretimi ve istihdamı sürdürmek için gereken her türlü tedbiri aldık, her desteği sağladık. Sosyal koruma Kalkanı kapsamında kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği, normalleşme desteği ve hane bazlı sosyal destek programı başlığı altında 45 milyar liralık bir kaynağı karşılıksız olarak, milletimizin emrine sunduk. Böylece hiçbir vatandaşımızın işsiz ve aşsız kalmamamasını temin etmeye çalıştık. Çiftçiyi, esnafı asla unutmadık" ifadelerini kullandı.

Kiracılara müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kiralarla ilgili düzenleme yapılacağını ve bu düzenlemelerin ise kısa zamanda açıklanacağını müjdeleyen Erdoğan, "Çiftçiyi, esnafı asla unutmadık. Bunun yanında kiralarda vesaire düzenlemeye gidiyoruz. Onları da kısa zamanda hazine ve maliye bakanlığı olarak, büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız. Sanayicimiz, küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin, esnafımızın, finansman ihtiyacını karşılamaya yönelik pek çok destek programını hayata geçirdik. Gelişmiş ülkelerin dahi başa çıkmakta zorlandığı böylesine kapsamlı bir sağlık ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi krizini hamdolsun, herhangi bir yıkıma ve kitlesel sefalete meydan vermeden bugüne kadar getirdik" şeklinde konuştu.

Aşı ihtiyacı için bağlantılar büyük ölçüde tamamlandı

Erdoğan, yerli aşı çıkana kadar süreçte ihtiyaç duyulacak aşı için gerekli bağlantıların büyük ölçüde tamamlandığını anlatan Erdoğan, "Aşı çalışmalarında gelinen seviye itibariyle inşallah önümüzdeki döneme çok daha umutla bakıyoruz. Yerli aşımızın devreye gireceği tarihe kadar ihtiyacımız olan aşının bağlantılarını büyük ölçüde tamamladık. Önümüzdeki bahar aylarından itibaren her şey, salgın gerçeği çerçevesinde olabilecek en iyi seviyeye getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Yeni dünya düzeninde ilk 10'a girmeyi hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dünya düzeninde Türkiye'yi ilk 10'a sokacak yatırım ve reform hazırlıklarına hız verdiklerini de kaydederek, "Çıkış yolunun yatırım, üretim, ihracat, istihdam olduğu inancıyla, ülkemizi yeniden cazibe merkezi yapacak reformların hazırlıkları içerisindeyiz. Hukuki ve idari reformlarla, ülkemizi yeniden yapılanan küresel, siyasi ve ekonomik düzende ilk 10'a sokmayı hedefliyoruz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, sıkı sıkı sahip çıkarak, ülkemize yönelik tüm iç ve dış tehditleri boşa çıkartarak, demokrasimizi ve ekonomizi güçlendirerek, inşallah hep birlikte hedeflerimize ulaşacağız" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı ve kira müjdesi

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Kahramanmaraş, Çağlayan, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı ve kira müjdesi - Son Dakika


Son Dakika

İtalya'nın efsane futbolcusu Paolo Rossi son yolculuğuna uğurlandı Saçlarını kestirmek için gittiği berber, krem sürme bahanesiyle 15 yaşındaki çocuğu istismar etti Suç makinelerinin yol ortasındaki silahlı çatışması kamerada: 1 ölü Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü Polise demediğini bırakmadı! Maske takmayan kadının çileden çıkartan anları kamerada İşe dönüş seferberliğinde geri sayım! Başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikram edilen suyu kürsüye bırakan Bakan Gül'ü uyardı: Maskeyi çıkar da öyle iç Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikram edilen suyu kürsüye bırakan Bakan Gül'ü uyardı: Maskeyi çıkar da öyle iç         
15:11
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona tedbirleri kapsamında esnaf için kiralarda düzenlemeye gidiyoruz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona tedbirleri kapsamında esnaf için kiralarda düzenlemeye gidiyoruz         
14:45
Bursaspor, Pablo Batalla'nın Beşiktaş'a attığı golün sevincini heykelleştirdi Bursaspor, Pablo Batalla'nın Beşiktaş'a attığı golün sevincini heykelleştirdi         
14:35
Faciadan dönüldü! Tır bomboş yolda metrobüs bariyerlerini biçti, trafik durdu Faciadan dönüldü! Tır bomboş yolda metrobüs bariyerlerini biçti, trafik durdu         
13:44
Hasdal'da askerlik yaparken kaybolan gençle ilgili 19 yıl sonra gelen cinayet itirafı Hasdal'da askerlik yaparken kaybolan gençle ilgili 19 yıl sonra gelen cinayet itirafı         
13:18
Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin         
12:51
Cenaze evinde feci olay! Ağabey ile kardeş ölü bulundu Cenaze evinde feci olay! Ağabey ile kardeş ölü bulundu         
11:59
Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı         
11:47
Adres bulamama sorunu tarih oluyor! Açık adres yerine kodlu sistem geliyor Adres bulamama sorunu tarih oluyor! Açık adres yerine kodlu sistem geliyor         
11:06
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan İzmir-Akyazı bölümü 19 Aralık'ta açılacak Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan İzmir-Akyazı bölümü 19 Aralık'ta açılacak         
11:02
Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu         
10:43
AK Partili belediye başkanı, karşı çıktığı metro projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklediğini öğrenince geri adım attı AK Partili belediye başkanı, karşı çıktığı metro projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklediğini öğrenince geri adım attı         
10:35
Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı         
10:31
Milli sporcu, asker harçlığı için inşaatta çalışıyor Milli sporcu, asker harçlığı için inşaatta çalışıyor         
09:35
Almanya'dan geldi, 5 milyon liralık ultra lüks otomobiliyle İstanbul'da yolda kaldı Almanya'dan geldi, 5 milyon liralık ultra lüks otomobiliyle İstanbul'da yolda kaldı         
09:07
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı         
22:23
Çin aşısını yaptıran doktorun antikor sonucu umut verdi! Yüksek düzeyde bağışıklık gelişti Çin aşısını yaptıran doktorun antikor sonucu umut verdi! Yüksek düzeyde bağışıklık gelişti         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2020 15:32:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı ve kira müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei