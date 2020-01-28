Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asiye Olçok için taziye mesajı Açıklaması - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asiye Olçok için taziye mesajı Açıklaması
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un annesi Asiye Olçok'un vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:22 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un annesi Asiye Olçok'un vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz'un kahraman şehidi, yol ve dava arkadaşım Erol Olçok'un kıymetli validesi Asiye Olçok hanımefendinin vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Yurt dışı ziyaretim sebebiyle cenazesine katılamadığım merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.
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