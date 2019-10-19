Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asker selamı
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Açılış törenine katılan vatandaşlar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asker selamı vermesi KAYSERİ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:39 Kaynak: AA
Açılış törenine katılan vatandaşlar
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asker selamı vermesi KAYSERİ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. (7)
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