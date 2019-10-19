Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asker selamı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asker selamı

1 saat önce

Açılış törenine katılan vatandaşlar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asker selamı vermesi KAYSERİ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Açılış törenine katılan vatandaşlar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asker selamı vermesi KAYSERİ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. (7)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asker selamı

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:39 Kaynak: AA
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