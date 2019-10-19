Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asker selamı (2)
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asker selamı (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asker selamı (2)

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından törene katılan bakanlar ve vatandaşlarla Mehmetçik'e destek olmak için asker selamı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene katılan bakanlar ve vatandaşlarla Mehmetçik'e destek olmak için asker selamı verdi.

Erdoğan, şair ve düşünür Nuri Pakdil'in cenazesi olduğunu hatırlatarak, kendisine rahmet diledi ve alandakilerle beraber Fatiha suresini okudu.

Tören sonunda Erdoğan, diğer katılımcılarla beraber vatandaşlara çay dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asker selamı (2)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 08:26 Kaynak: AA
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