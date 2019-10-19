Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asker selamı (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından törene katılan bakanlar ve vatandaşlarla Mehmetçik'e destek olmak için asker selamı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene katılan bakanlar ve vatandaşlarla Mehmetçik'e destek olmak için asker selamı verdi.

Erdoğan, şair ve düşünür Nuri Pakdil'in cenazesi olduğunu hatırlatarak, kendisine rahmet diledi ve alandakilerle beraber Fatiha suresini okudu.

Tören sonunda Erdoğan, diğer katılımcılarla beraber vatandaşlara çay dağıttı.