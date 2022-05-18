Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı paylaşımı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı paylaşımı

18.05.2022 20:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanına yapılması planlanan millet bahçesinin tanıtım videosunu paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanına yapılması planlanan millet bahçesinin tanıtım videosunu paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Atatürk Havalimanına yapılması planlanan millet bahçesiyle ilgili paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet bahçesinin görsellerinin yer aldığı tanıtım videosunu, "Atatürk Havalimanı millet bahçesinin tamamlandığında nasıl olacağına kısaca bir göz atalım" notuyla paylaştı.

(İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı paylaşımı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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