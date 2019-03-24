Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Ayasofya" Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "Üzerinde bunun öyle dururuz ki, 'müze' ifadesi ile değil, 'Ayasofya
Cami' olarak koyarız. Müze statüsünden çıkar. Zaten biliyorsunuz daha sonradan böyle bir statü buraya verildi. Bu da CHP
zihniyetinin adımıdır, bu CHP zihniyetinin attığı bu adımı değiştiririz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, TGRT Haber televizyonunda İhlas
Medya Ankara
Temsilcisi Batuhan Yaşar
'ın sorularını cevapladı. Mabeyn Köşkü
'nde gerçekleşen canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Ayasofya'nın 'müze' statüsünden çıkartılıp 'Ayasofya Cami' olarak değiştirilebileceğini söyledi.
"CHP zihniyetinin attığı bu adımı değiştiririz"
Ayasofya'ya girişlerin Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşlarına girişin ücret olup olmayacağının sorulması üzerine Erdoğan, "O anormal bir teklif değil, olabilir niye olmasın. Rahatlıkla olabilir. Hatta üzerinde bunun öyle dururuz ki, 'müze' ifadesi ile değil, 'Ayasofya Cami' olarak koyarız. Nasıl Sultanahmet
Cami'ne turistler geliyorlar, ödeme yapmıyorlar, Süleymaniye
aynı şekilde, Fatih
Cami'nde aynı şekilde. Aynı şeyi Ayasofya'da da yapılabilir. Müze statüsünden çıkar. Zaten biliyorsunuz daha sonradan böyle bir statü buraya verildi. Bu da CHP zihniyetinin adımıdır, bu CHP zihniyetinin attığı bu adımı değiştiririz" diye konuştu. - ANKARA