Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Ayasofya" Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Ayasofya" Açıklaması

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üzerinde bunun öyle dururuz ki, 'müze' ifadesi ile değil, 'Ayasofya Cami' olarak koyarız. Müze statüsünden çıkar. Zaten biliyorsunuz daha sonradan böyle bir statü buraya verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üzerinde bunun öyle dururuz ki, 'müze' ifadesi ile değil, 'Ayasofya Cami' olarak koyarız. Müze statüsünden çıkar. Zaten biliyorsunuz daha sonradan böyle bir statü buraya verildi. Bu da CHP zihniyetinin adımıdır, bu CHP zihniyetinin attığı bu adımı değiştiririz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TGRT Haber televizyonunda İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın sorularını cevapladı. Mabeyn Köşkü'nde gerçekleşen canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın 'müze' statüsünden çıkartılıp 'Ayasofya Cami' olarak değiştirilebileceğini söyledi.

"CHP zihniyetinin attığı bu adımı değiştiririz"

Ayasofya'ya girişlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına girişin ücret olup olmayacağının sorulması üzerine Erdoğan, "O anormal bir teklif değil, olabilir niye olmasın. Rahatlıkla olabilir. Hatta üzerinde bunun öyle dururuz ki, 'müze' ifadesi ile değil, 'Ayasofya Cami' olarak koyarız. Nasıl Sultanahmet Cami'ne turistler geliyorlar, ödeme yapmıyorlar, Süleymaniye aynı şekilde, Fatih Cami'nde aynı şekilde. Aynı şeyi Ayasofya'da da yapılabilir. Müze statüsünden çıkar. Zaten biliyorsunuz daha sonradan böyle bir statü buraya verildi. Bu da CHP zihniyetinin adımıdır, bu CHP zihniyetinin attığı bu adımı değiştiririz" diye konuştu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 09:52 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ayasofya, Politika
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