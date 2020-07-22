Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ayasofya' paylaşımı - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 24 Temmuz'da ibadet açılacak Ayasofya Camii'yle ilgili Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nı paylaştığı video klipte, sözü ve müziği Yücel Arzen'e ait 'Ayasoyfa' isimli eser birçok farklı dilde seslendirildi. Klipte ayrıca Ayasofya Camii'nin görüntüleri yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan video klibi, şarkının da sözleri olan, "Ayasofya... Rüzgarlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin..." ifadeleriyle paylaştı.