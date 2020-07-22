Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi Twitter hesabından paylaştığı Ayasofya isimli klip ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından farklı ülkelerden sanatçıların seslendirdiği "Ayasofya" isimli video klibi paylaştı. Erdoğan Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ayasofya... Rüzgarlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin..." mesajını paylaştı.