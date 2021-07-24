Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının 1'inci yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının 1. yıl dönümünü nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ayasofya'da 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazının yer aldığı görüntüleri de paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan AyasofyanınDirilişi bir kez daha hayırlı olsun. Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize hamdolsun. İnşallah bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak" dedi.