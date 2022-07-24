Erdoğan, Twitter 'dan yaptığı paylaşımda, "86 yıl sonra fethin sembolü, Fatih 'in vasiyeti ve emaneti Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni aslına rücu ettirmeyi bizlere nasip eden Allah'a hamdolsun. Ayasofya'nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ayasofya' paylaşımı - Son Dakika

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