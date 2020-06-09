Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aybüke öğretmen paylaşımı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ı şehadetinin 3'üncü yıl dönümünde andı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:



"Şehadetinin 3. yılında, Batman'da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ı rahmetle anıyorum. Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, milletimizin refahına, ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm eğitimcilerimizi saygıyla yad ediyorum." - ANKARA