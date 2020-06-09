Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da terör örgütü PKK'nin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ı sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesajla andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Şehadetinin 3. yılında, Batman'da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmenimiz #AybükeYalçın'ı rahmetle anıyorum. Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, milletimizin refahına, ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm eğitimcilerimizi saygıyla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)