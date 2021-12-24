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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e doğum günü tebriği - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e doğum günü tebriği

24.12.2021 17:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e doğum günü tebriği

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak, doğum gününü tebrik etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak, doğum gününü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in doğum günü dolayısıyla Azerbaycan Televizyonunda (AZTV) yayınlanan programa video mesaj gönderdi.

"Can Azerbaycan'ın can Cumhurbaşkanı değerli kardeşim Sayın İlham Aliyev'i ad günü münasebetiyle canı gönülden tebrik ediyorum." diyen Erdoğan, "Rabb'imden kendisine daha nice sağlıklı doğum günleri nasip etmesini niyaz ediyorum. Kendisine sevdikleriyle, kıymetli ailesiyle birlikte hayırlı ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlham kardeşimin başkomutanlığında ve önderliğinde Azerbaycan, yaklaşık 30 yıllık işgali 44 günde sona erdirerek haklı davasında destansı bir zafer kazandı. Tek millet iki devlet şiarıyla Türkiye'nin kardeşlik vazifesinin gereğini yaptığı vatan muharebesi sürecinde türlü provokasyonlara rağmen İlham kardeşim kararlı ve itidalli liderlik sergileyerek zaferin baş mimarı oldu. Bir milyon kaçkın kardeşimizin eve dönüş yollarını açtı. Bu gururu ve sevinci Türkiye ve Azerbaycan'da bizlere hep birlikte yaşattı. Bu vesile ile muzaffer ali Başkumandan Sayın Aliyev'i ve kahraman Azerbaycan halkını bir kez daha kutluyorum. Umum Milli Lider Haydar Aliyev döneminde başlayan ve İlham kardeşimle devam eden inkişafla Azerbaycan bölgede bir cazibe merkezine dönüştü. Başkent Bakü Hazar'ın parlayan yıldızı haline geldi. Bir yıl gibi kısa bir süre içinde Karabağ'ın incisi ve Azerbaycan'ın kültür başkenti olan Şuşa, Fuzuli ve işgalden azat edilen diğer yerleşim yerlerinde büyük projeler süratle hayata geçirildi. Karabağ'ın azatlığında olduğu gibi yeniden imarı ve ihyası sürecinde de Azerbaycan'a desteğimizi sürdüreceğiz."

"Türkiye olarak şimdi ve her zaman Azerbaycanlı kardeşlerimizle omuz omuza yürümeye devam edeceğiz." diyen Erdoğan, "İlham kardeşim Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin her alanda gelişmesinde de büyük gayret sarf etti. Ülkelerimiz arasındaki kardeşliğin zirvede olmasında İlham kardeşimin samimiyetinin payı büyüktür." diye konuştu.

"Tek millet iki devlet şiarını daha ilerilere taşıma kararlılığımız bakidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Umum Milli Lider Haydar Aliyev'in bizlere miras bıraktığı tek millet iki devlet şiarını İlham kardeşimle birlikte daha ilerilere taşıma kararlılığımız da bakidir. İlişkilerimizde daim olan bir diğer unsur da 'Kardaş kömeyi' yani kardeş yardımıdır. Türkiye'nin milli mücadele döneminde Azerbaycanlı kardeşlerince toplanan yardımları unutması mümkün müdür? Geçtiğimiz yaz aylarında çıkan orman yangınlarıyla mücadelede bize omuz veren Azerbaycanlı neferlerin sergilediği dayanışmayı unutmamız mümkün müdür? 15 Temmuz menfur darbe girişiminin akim bırakılmasında can Azerbaycan'ın desteğini unutmamız mümkün müdür? Bu temelde kardeşliğimizi 2010 yılında stratejik ortaklık seviyesine ulaştırdık. Bu yıl imzaladığımız Şuşa beyannamesi ile de kardeşliğimizi müttefiklikle taçlandırdık. Birbirine kalben bağlı olan ülkelerimizi boru hatlarıyla, demir yollarıyla da kenetledik. Önümüzdeki dönemde inşallah Nahçıvan ile Azerbaycan'ın geri kalan toprakları arasındaki bağlantı da sağlanacak, iki kardeş böylece bir kez daha kucaklaşacaktır. Tüm bu ortak adımlar ve projeler sayesinde Türkiye-Azerbaycan iş birliğinin bölgesel refah ve istikrarın garantisi olma niteliği pekişecektir. Bu düşüncelerle İlham Aliyev kardeşimin doğum gününü en kalbi duygularımla tekrar kutluyor, can Azerbaycan'a selamlarımı iletiyorum. Rabb'im tüm Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini daim kılsın, korusun diyorum."

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Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev, Azerbaycan, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e doğum günü tebriği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e doğum günü tebriği - Son Dakika
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