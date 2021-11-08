Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan paylaşımı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Karabağ topraklarını özgürlüğüne kavuşturmasının birinci yılını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ve Azerbaycan bayraklı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan'ın Zafer Bayramını, Karabağ topraklarının hürriyetine kavuştuğunu müjdeleyen bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Vatan için gözlerini kırpmadan mücadele eden, şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum."

(Derya Yetim/İHA)