Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bağcılar Belediyesi'ne ziyaret
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bağcılar Belediyesi'ne ziyaret

12 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Belediyesi'ne ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bağcılar Belediyesi'ne ziyaret, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Belediyesi'ne ziyarette bulundu.
Tacikistan ziyaretinin ardından yurda dönen Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Bağcılar Belediyesi'ne geçti.
Burada sevgi gösterisiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirerek sohbet etti.
Erdoğan, bir vatandaşın sigara paketini alarak, sigarayı bırakmasını da istedi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 07:53 Kaynak: AA
Tacikistan, Türkiye, Bağcılar Belediyesi, Güncel
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