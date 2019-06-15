Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bağcılar Belediyesi'ne ziyaret
12 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Belediyesi'ne ziyarette bulundu.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 07:53 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Bağcılar Belediyesi
'ne ziyarette bulundu. Tacikistan
ziyaretinin ardından yurda dönen Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Bağcılar Belediyesi'ne geçti.
Burada sevgi gösterisiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirerek sohbet etti.
Erdoğan, bir vatandaşın sigara paketini alarak, sigarayı bırakmasını da istedi.
Çeşme'de tatilciler eğlence için 3 liralık huniye 20 lira veriyor
Rize'de ilginç gelenek; sabahın ilk ışıkları ile dağ horozu gözlüyorlar
Tunceli'de ters laleler jandarma korumasında
AK Parti'den Moody's'in Türkiye kararına sert yanıt: Sivrisinek vızıltısından ibaret