Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bağdadi mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bağdadi mesajı

32 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "DEAŞ terör örgütü elebaşının etkisiz hale getirilmesi, teröre karşı müttefiklerimizle ortak yürüttüğümüz mücadelenin önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bağdadi mesajı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "DEAŞ terör örgütü elebaşının etkisiz hale getirilmesi, teröre karşı müttefiklerimizle ortak yürüttüğümüz mücadelenin önemli bir dönüm noktası olmuştur. Türkiye bundan önce olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadeleye katkı sunmaya devam edecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'deki hesabından DEAŞ terör örgütünün elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "DEAŞ terör örgütü elebaşının etkisiz hale getirilmesi, teröre karşı müttefiklerimizle ortak yürüttüğümüz mücadelenin önemli bir dönüm noktası olmuştur. Türkiye bundan önce olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadeleye katkı sunmaya devam edecektir. DEAŞ, PKK/ YPG ve diğer tüm terör örgütleriyle mücadelede en çok bedel ödeyen ülke olarak, bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Teröre karşı müttefiklik ruhuna uygun, kararlı bir mücadele verildiği takdirde tüm insanlığın huzura kavuşacağına gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 07:30 Kaynak: İHA
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