Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye tebrik telefonu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Bahçeli'nin doğum gününü tebrik ederek ve yeni yılın hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

(İHA)