Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye tebrik telefonu - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye tebrik telefonu
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 06:20 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Bahçeli'nin doğum gününü tebrik ederek ve yeni yılın hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.
(İHA)
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