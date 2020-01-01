Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye tebrik telefonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye tebrik telefonu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye tebrik telefonu

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye tebrik telefonu, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Bahçeli'nin doğum gününü tebrik ederek ve yeni yılın hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 06:20 Kaynak: İHA
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