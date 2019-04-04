Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye Telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye Telefon

1 saat önce

Gülseli KENARLI / İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş'in vefat yıldönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak taziyede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye Telefon, System.String[]
Gülseli KENARLI/ İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş'in vefat yıldönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak taziyede bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş ve oğlu Tuğrul Türkeş'le de telefonda görüşerek başsağlığı dileklerini iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:47 Kaynak: DHA

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