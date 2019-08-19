Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Bakan Yardımcısı Dursun için taziye mesajı
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için taziye mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:26 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun
için taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter
hesabından yaptığı açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Beyefendinin bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini teessürle öğrendim. Birçok alanda ülkemize eşsiz hizmet ve katkıları olan Haluk Dursun'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
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