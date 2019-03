Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balkon Konuşması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz bugün bizi 15'inci defa sandıkta birinci yaptı.

Erdoğan, parti genel merkezinin balkonunda vatandaşlara seslendi. Balkona, eşi Emine Erdoğan ile çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında Kayahan'ın "Bizimkisi bir aşk hikayesi" isimli şarkısına eşlik ederek, vatandaşları selamladı.



Erdoğan, konuşmasına, "Aziz milletim, sevgili Ankaralılar, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum." diyerek başladı.



Sevgi, muhabbet, destek ve kardeşlik için şükranlarını sunan Erdoğan, "Rabb'ime bana sizler gibi yol arkadaşları, dava arkadaşları, mücadele arkadaşları verdiği için hamdediyorum. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Biz sadece ve sadece Rabb'imin huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz. Başka bir yerde asla... Siyasi hayatımız boyunca davamıza ve milletimize hizmet dışında bir gaye taşımadık. Milli iradenin üzerinde bir güç tanımadık. Milletimiz 1994 yılındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan beri girdiğimiz her mücadelede yanımızda oldu." ifadelerini kullandı.



"Toplamda 778 belediye başkanlığı kazandık"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Kasım 2002 seçimlerinden bugüne kadar tüm seçimlerde AK Parti'yi birinci olarak çıkaran milletin her bir ferdine şükranlarını sunarak, şöyle konuştu:



"Milletimiz bugün bizi 15'inci defa sandıkta birinci yaptı. AK Parti olarak tek başımıza veya Cumhur İttifakı'yla birlikte seçime girdiğimiz yerlerde şu an itibarıyla 16 büyükşehir, 24 il, 538 ilçe, 200 belde olmak üzere toplamda 778 belediye başkanlığı kazandık. Bu da ülkemizdeki belediyelerin yaklaşık yüzde 56'sının AK Parti tarafından yönetileceği anlamına geliyor. Bazıları kendini darı ambarında sanıyor. Şunu bilmeleri lazım, 4,5 yıl bu kardeşiniz Cumhurbaşkanı mı, AK Parti iktidar mı, dolayısıyla Cumhur İttifakı olarak parlamentoda mıyız? Bu yolda nasıl şu ana kadar geldiysek, yine bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Cumhur İttifakı'nın oy oranı 24 Haziran seçimlerine yakın bir seviyede bulunmaktadır."



"Cumhur İttifakı olarak, bizi sandıkta birinci yapan milletime şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullanan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye ve bu partiye gönül vermiş tüm kardeşlerime, Cumhur İttifakı'na sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konuyu özellikle ifade etmek istiyorum. Beka meselesi konusundaki hassasiyetimize sahip çıkan tüm vatandaşlarıma, özellikle de Kürt kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Güneydoğu Anadolu Bölgemizin seçim sonuçları, Kürt kardeşlerimizin kendi iradelerini pazarlık masasına sürenlere verdiği çok önemli bir derstir. Büyükşehirlerimizde, illerimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde seçmenlerinin teveccühüyle göreve gelen tüm belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize, il genel meclis üyelerimize çalışmalarında başarılar diliyorum. Demokrasinin ilk basamağı olarak gördüğüm mahallelerimizde ve köylerimizde seçilen muhtarlarımızı da ayrıca tebrik ediyorum."



"Eksiklerimizi tespit ve telafi etmenin çalışmalarına başlıyoruz"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu seçimde arzu ettiğimiz neticeleri alamadığımız yerlerdeki sonucun tek sebebini, milletimize kendimizi yeterince anlatamamış, gönüllere yeterince girememiş olmamız olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Sadece 50 günlük resmi kampanya döneminde 59 il, 43 ilçe mitingiyle, 9 televizyon ve sosyal medya programıyla millete kendisini ifade etmenin gayreti içinde olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Buna rağmen eksikliklerimiz varsa, bunları düzeltmek, boynumuzun borcudur. Bunu halkımızda, milletimizde arayamayız. Yine kendimizde arayacağız. Yarın sabahtan itibaren eksiklerimizi tespit ve telafi etmenin çalışmalarına başlıyoruz." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu sonuçları açıkladığı zaman, açıklayacağı ana kadar itirazları varsa yapacaklarını bildirerek, şunları kaydetti:



"Nerede olursa olsun, netice alırız veya almayız önemli değil. Niye? Kardeşlerim şunu unutmayın, her olanda hayır vardır. Demokrasi mücadelesi budur. Şu anda bakıyorsunuz Ankara'da ilçelerin çoğu AK Parti'de, Cumhur İttifakı'nda, böyle bir tablo var. Şu anda İstanbul'da, buraya hareket ettiğim ana kadar, mevcut ilçe sayısından daha fazlası Cumhur İttifakı'nda veya başa baş. Bu ne demektir? Halkımız, büyükşehir belediye başkanı olarak verse dahi, ilçeleri yine AK Parti'ye vermiş."



Bunların üzerinde duracaklarını ve iyi çalışacaklarını belirten Erdoğan, "Milletimizle aramızdaki kalpten kalbe giden yolun zedelenmesine yol açanlardan bunun hesabını sormak da dahil, gereken her gayreti göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." dedi.



Erdoğan, "Biz siyaseti, milletle inatlaşma, milleti küçümseme, milleti tahkir etme değil, sadece ve sadece ülkeye ve millete en iyi hizmetleri getirme aracı olarak görüyoruz. Bugüne kadar bunu yaptık, bundan sonra da bunu yapacağız." ifadelerini kullandı.



(Sürecek)

