Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Barış Manço' Paylaşımı
2 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 20'nci yılında ünlü sanatçı Barış Manço'yu, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile andı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 20'nci yılında ünlü sanatçı Barış Manço'yu, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile andı.
Barış Manço'nun 'Benden Öte Benden Ziyade' şarkısının sözleriyle paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:
"Bir ben var ki benim içimde benden öte benden ziyade. Müzik dünyamızın duayen ve efsane ismi, 7'de 77'ye herkesin gönlünde çok farklı ve özel bir yere sahip olan Barış Manço'yu vefatının 20'nci yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle yad ediyorum."
- Ankara
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:59 Kaynak: DHA
Abdullah Gül Parti Kuracak mı? En Yakın Arkadaşı Tartışmalara Noktayı Koydu
Türkiye'nin Efsane İsmi Barış Manço, 20. Ölüm Yıl Dönümünde Anılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Manço'yu Ölüm Yıl Dönümünde Andı
Canlı Yayında Sunucuyu Dudağından Öpmeye Kalkışan Meksikalı Milletvekili, İşinden İstifa Etmek Zorunda Kaldı