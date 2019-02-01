Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Barış Manço' Paylaşımı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 20'nci yılında ünlü sanatçı Barış Manço'yu, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile andı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 20'nci yılında ünlü sanatçı Barış Manço'yu, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile andı.



Barış Manço'nun 'Benden Öte Benden Ziyade' şarkısının sözleriyle paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:



"Bir ben var ki benim içimde benden öte benden ziyade. Müzik dünyamızın duayen ve efsane ismi, 7'de 77'ye herkesin gönlünde çok farklı ve özel bir yere sahip olan Barış Manço'yu vefatının 20'nci yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle yad ediyorum."



- Ankara

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