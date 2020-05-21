Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'yle ilgili paylaşım - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'yle ilgili paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'den Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'yle ilgili paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'den Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'yle ilgili paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'den Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'yle ilgili videolu bir paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Kaderimiz ve kederimiz ortaktır inancıyla elimizdeki imkanları salgına karşı tüm insanlık için seferber etmeyi sürdüreceğiz. Açılışını yaptığımız Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, bu mücadelemizde bize büyük katkı sağlayacaktır" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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