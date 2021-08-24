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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehir'e ödül - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehir'e ödül

24.08.2021 19:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehir'e ödül, System.String[]

Başakşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 'Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda gençler için hazırlanan mobil uygulama ödülüne layık görüldü.

Başakşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 'Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda gençler için hazırlanan mobil uygulama ödülüne layık görüldü. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Başakşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 'Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda anlamlı bir ödüle layık görüldü. Proje kapmasında İstanbul genelinde 15-28 yaş aralığındaki gençlere Başakşehir Belediyesi'nin çalışmaları anlatılarak, birbirinden avantajlı imkanlar sunulacak. Gençlerin beklenti ve taleplerine uygun belediyecilik modelini oluşturacak.

"HEDEF 15-28 YAŞ ARASI GENÇLER"

Gençler için hayata geçirilecek proje hakkında bilgi veren Başkan Kartoğlu, "Gençlerimiz için yeni bir mobil uygulama başlatıyoruz. Mobil uygulama kapsamında Gençlik Platformu oluşturarak, sadece Başakşehirli gençlere değil, ülkemizdeki 15-28 yaş arasındaki tüm gençlerimize hizmet vermeyi hedefliyoruz. Uygulaması üzerinden kulübe üye olan gençlerimiz, taleplerini ve beklentilerini çevrimiçi olarak bizlere iletebilecek. Başakşehir Belediyesi'nin imkanlarından yararlanabilecekleri gibi, yapacağımız iş birlikleri ile gençlerimize sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik katkılarda da bulunacağız." dedi.

"GENÇLERİN HAYATINA RENK KATACAK"

Gençlik uygulaması ile fiziksel mekanlarının yönetiminde ve işletilmesinde gençlere aktif görevler vermeyi planladıklarını söyleyen Başkan Kartoğlu, "Hem katılımcı yönetim anlayışına destek vereceğiz, hem de gençlerimizin sosyal hayata katılımını sağlayacağız. Uygulamanın yazılım sürecinde ve birinci fazını kısa süre içerisinde tamamlamayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehir'e ödül

Başakşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehir'e ödül - Son Dakika


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