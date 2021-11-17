Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Başkan Köse'ye Bir Ödül Daha - Son Dakika

Gençlik ve Yerel Yönetimler Temalı Proje Yarışması'nda Kültür, Sanat, Yayıncılık, Eğitim ve Spor Faaliyetleri dalında ödüle layık görülen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Ankara'da 'Tam Bana Göre Festival' sloganıyla gerçekleşen "Yerel Yönetimler Gençlik Festivali"nde Mamak Belediyesi, Kültür, Sanat, Yayıncılık, Eğitim ve Spor Faaliyetleriyle gençlere yönelik yapmış olduğu hizmetleri ile ödüle layık görüldü. Gençlik Festivali çerçevesinde AK Partili belediyeler arasında düzenlenen yarışmada yapmış olduğu projeler kapsamında Mamak Belediyesi dereceye girdi. Yarışmaya nüfusu 100 binin üzerinde olan 148 büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri fiziki belediyecilik, spor faaliyetleri ve girişim faaliyetleri başta olmak üzere çeşitli kategorilerde toplam 283 projeyle katıldı.

Hedefimize gençlerle beraber yürüyoruz

2023 hedeflerine gençlerle beraber yürüdüğünü ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden genç dostu belediye ödülünü almıştık. Şimdi ise gençliğe yönelik yapılan; kültür, sanat, yayıncılık, eğitim ve spor faaliyetleri alanında ödül aldık. Bir kez daha ödül almış olmanın tarifsiz onurunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Mamak Belediyesi olarak eğitimli, nitelikli ve donanımlı nesillerin temelini atmaya devam ediyoruz. Bu kıymetli evlatlarımız için hizmetlerimiz hız kesmeden devam edecek" dedi.