Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Palancıoğlu'na Övgü Dolu Sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Palancıoğlu'na Övgü Dolu Sözler

14 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; 31 Mart 2019 günü yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu telefon ile arayarak tebrik etti ve görevinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Palancıoğlu'na Övgü Dolu Sözler, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; 31 Mart 2019 günü yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu telefon ile arayarak tebrik etti ve görevinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; telefon konuşmasında "İlçeler bazında nüfusu 500 bini geçen belediyeler arasında nüfusa göre Türkiye'de yüzde 64.54 oy oranı ile ilk üçüncü sırasında yer alarak, gönül belediyeciliğinin ve projelerinin hakkını vererek seçilmesinden dolayı kutluyorum. Yeni görevinin başta Melikgazililer ile Kayseri şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını ve görevinde başarılar diliyorum" mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın övgü dolu sözlerinin çalışmalara hız ve şevk katacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ise "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon ile tebrik etmesinden son derece onur duydum. Cumhurbaşkanımızın gönül belediyeciliği ilkesi ile yatırım ve hizmetlere daha büyük bir hız, şevk ve azim ile devam edilecektir. Yatırım ve hizmetlerimiz Cumhurbaşkanımıza layık bir şekilde gerçekleştirilecektir" dedi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:46 Kaynak: İHA
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