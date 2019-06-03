Son Dakika Haberleri: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAYRAM MESAJI (1)
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAYRAM MESAJI (1)

1 saat önce

Gülseli KENARLI - İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizle ilgili dolaşıma sokulan felaket senaryolarının amacı milletimizin moralini bozmak gardını düşürmektir" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAYRAM MESAJI (1), System.String[]

Gülseli KENARLI - İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizle ilgili dolaşıma sokulan felaket senaryolarının amacı milletimizin moralini bozmak gardını düşürmektir" dedi.
Erdoğan, Ramazan bayramı nedeniyle görüntülü mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, "Türkiye maruz kaldığı terör saldırılarına, kuşatmalara, tuzaklara rağmen demokrasisi ve ekonomisiyle dimdik ayakta kalarak kendi halkı yanında, tüm dostlarının ve insanlığın umudu olmayı sürdürüyor" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizle ilgili dolaşıma sokulan felaket senaryolarının amacı milletimizin moralini bozmak gardını düşürmektir" ifadesini kullandı.

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:13 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı, DHA, Güncel
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