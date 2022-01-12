Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BELTUR'UN yemeklerine tam not - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti MYK toplantısında akşam yemeğini Düzce Belediyesi iştirak Şirketlerinden BELTUR hazırladı. Bölgenin yöresel lezzetlerinden oluşan menü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere MYK üyelerinin büyük beğenisini kazandı.

Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinden BELTUR, AK Parti'nin Başkent'te düzenlenen MYK toplantısında akşam yemeğini hazırladı. Toplantının yemeklerinin hazırlanması ve organizasyonu için Ankara'ya giden, AK Parti Düzce Kadın Kolları Başkanı Gönül Asuk, BELTUR Genel Müdürü Erdem Yılmaz ve BELTUR'un maharetli aşçılarını Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir yalnız bırakmadı.

Düzce'nin yöresel lezzetleri sunuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MYK üyeleri için BELTUR tarafından hazırlanan yemeklerin tamamında bölgemizin yöresel lezzetleri tercih edildi. Erguvan aşı, Karalahana sarması, çi börek, haluj, keşli cevizli erişte, Fasulye turşu kavurması, diken ucu, mısır ekmeği, Keşkek yatağında kuzu tandır, melengücceği tatlısı ve pepeçura MYK üyelerinin beğenisine sunuldu.

BELTUR'un özenle hazırladığı yemeklerin tadına bakan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sonrasında BELTUR ekibi ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

(Ali Yıldız/İHA)