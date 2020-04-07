Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı Açıklaması - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı Açıklaması
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berat Kandili'nin, Türk milleti, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berat Kandili'nin, Türk milleti, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Rahmet-i Rahman'ın kainatı kapladığı, Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği Berat Gecesi'nin, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, iletisinde Duhan Suresi'nin "O gecede her hikmetli iş belirlenip hükme bağlanır." ifadelerini içeren 4. ayetinin yer aldığı görseli de paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 10:16 Kaynak: AA
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