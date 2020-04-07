Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'den paylaşımda bulunarak İslam aleminin Berat Kandili'ni kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'den paylaşımda bulunarak İslam aleminin Berat Kandili'ni kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'den paylaşımda, "Rahmet-i Rahmanın kainatı kapladığı, Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği Berat Gecesi'nin, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 10:19 Kaynak: İHA
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