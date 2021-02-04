Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki önemli görüşme: Önce Bahçeli'yi sonra Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı kabul edecek - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası yeni anayasanın sinyallerini verip "Belki de şimdi Türkiye'nin tekrar anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir. Önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz. Cumhur İttifakı ortağımızla değerlendirerek inşallah bir noktaya getireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ DESTEK VERMİŞTİ

Bu gelişmenin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli de yeni anayasa için Erdoğan'ın yanında olacaklarını belirtip, "MHP, yeni anayasa yazımı konusunda Cumhur İttifakı'nın birleştirici ve kucaklayıcı şuuruyla hareket edecek, üstüne düşeni yerine getirecek. Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin amacı, görüşü ve düşüncesi de bu yöndedir" demişti.

ÖNCE MHP LİDERİNİ KABUL EDECEK

Bugün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak saat 15.30'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Görüşmenin en önemli gündem maddesi yeni anayasa çalışmaları olacak. Erdoğan ile Bahçeli'nin bunun yanı sıra hukuki ve ekonomik reformlar, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylar ve gündemdeki diğer konuları da masaya yatırması bekleniyor.

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI İLE GÖRÜŞECEK

Erdoğan, Bahçeli ile görüşmesinin ardından ise saat 18.00'de Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul edecek. Görüşmenin AYM'nin Enis Berberoğlu'na ilişkin hak ihlali kararının ardından gerçekleşmesi dikkat çekiyor.