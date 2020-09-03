Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Binali Yıldırım ile Semiha Yıldırım'a geçmiş olsun mesajı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Binali Yıldırım ile Semiha Yıldırım'a geçmiş olsun mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Korona virüs testi pozitif çıkan kıymetli dostum, dava arkadaşım Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım Hanımefendi'ye ailecek geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Korona virüs testi pozitif çıkan kıymetli dostum, dava arkadaşım Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım Hanımefendi'ye ailecek geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Rabbimden tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum."
(İHA)
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