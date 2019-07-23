Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Boris Johnson'a tebrik
58 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı seçilen Boris Johnson'u tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:18 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı seçilen Boris Johnson'u tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
" Birleşik Krallık'ın 77'inci Başbakanı olan Boris Johnson'ı tebrik ediyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Bu yeni dönemde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin daha da gelişeceğine inanıyorum."
ANKARA,
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