Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Boris Johnson'a tebrik
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Boris Johnson'a tebrik

58 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı seçilen Boris Johnson'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Boris Johnson'a tebrik, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı seçilen Boris Johnson'u tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
" Birleşik Krallık'ın 77'inci Başbakanı olan Boris Johnson'ı tebrik ediyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Bu yeni dönemde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin daha da gelişeceğine inanıyorum."

ANKARA,


Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık, Boris Johnson, İngiltere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:18 Kaynak: DHA
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