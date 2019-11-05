Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bülent Arınç'ın KHK açıklamasına tepki: Esefle karşıladım
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bülent Arınç'ın KHK açıklamasına tepki: Esefle karşıladım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bülent Arınç'ın KHK açıklamasına tepki: Esefle karşıladım

7 saat önce

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç'ın 'KHK bir faciadır' açıklamasına ilişkin olarak, "KHK ile ilgili 'facia' ifadesini kullanmasını esefle karşıladım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bülent Arınç'ın KHK açıklamasına tepki: Esefle karşıladım, System.String[]

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç'ın 'KHK bir faciadır' açıklamasına ilişkin olarak, "KHK ile ilgili 'facia' ifadesini kullanmasını esefle karşıladım" dedi.


Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, eski AA Genel Müdürü Kemal Öztürk'e yaptığı açıklamada "KHK bir faciadır. Çevremde o kadar çok bu faciayı yaşayan var ki. Ben onlara acıyorum, merhamet ediyorum. Aslında onlardan özür diliyorum."demişti.

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Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Arınç, AK Parti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:58 
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