Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bülent Arınç'ın KHK açıklamasına tepki: Esefle karşıladım
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bülent Arınç'ın KHK açıklamasına tepki: Esefle karşıladım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bülent Arınç'ın KHK açıklamasına tepki: Esefle karşıladım

6 saat önce

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç'ın 'KHK bir faciadır' açıklamasına ilişkin olarak, "KHK ile ilgili 'facia' ifadesini kullanmasını esefle karşıladım" dedi.

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AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç'ın 'KHK bir faciadır' açıklamasına ilişkin olarak, "KHK ile ilgili 'facia' ifadesini kullanmasını esefle karşıladım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bülent Arınç'ın KHK açıklamasına tepki: Esefle karşıladım

Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Arınç, AK Parti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 07:52 
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