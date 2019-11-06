Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bülent Arınç'ın KHK açıklamasına tepki: Esefle karşıladım
6 saat önce
AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç'ın 'KHK bir faciadır' açıklamasına ilişkin olarak, "KHK ile ilgili 'facia' ifadesini kullanmasını esefle karşıladım" dedi.
AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç'ın 'KHK bir faciadır' açıklamasına ilişkin olarak, "KHK ile ilgili 'facia' ifadesini kullanmasını esefle karşıladım" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 07:52
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