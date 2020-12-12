Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kurultayı mesajı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kurultayı mesajı

12.12.2020 12:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kurultayı mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının en kritik döneminde Bulgaristan'ın yanında olduk" "Sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kurultayı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"Salgının en kritik döneminde Bulgaristan'ın yanında olduk"

"Sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kurultayı dolayısıyla gönderdiği videolu mesajda, "Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin inşallah yeni dönemde daha kuşatıcı ve kucaklayıcı bir anlayışla yoluna devam edeceğine inanıyorum. Salgının en kritik döneminde sağladığımız tıbbi yardım ve destekle komşumuz Bulgaristan'ın yanında olduk. Müttefiklik ilişkisi temelinde sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kurultayı dolayısıyla videolu bir mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin kıymetli mensupları, çok değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Kurultayınıza yapmış olduğunuz nazik davet için teşekkür ederim. Davetinize icabet edemesek de kalbimizin sizinle beraber olduğunu bilmenizi istiyorum. Kurultayınızın başarılı geçmesini, Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kurultay sonucunda delegelerin iradesiyle görev alacak başta genel başkan olmak üzere tüm kardeşlerime muvaffakiyetler temenni ediyorum. Bu sene tüm dünyayla beraber ülkelerimizi de etkileyen salgın sebebiyle birçok etkinliğimizi çevrimiçi olarak yapmak zorunda kalıyoruz. Bulgaristan'ın da değerli dostum Başbakan Borisov'un liderliğinde korona virüsle mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürdüğünü görüyoruz. Türkiye olarak bizde bu süreçte dost kara günde belli olur anlayışıyla, elimizden gelen desteği dost ve kardeş halkların istifadesine sunuyoruz" ifadelerini kulandı.

"Müttefiklik ilişkisi temelinde sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajının devamında ise korona virüs salgını sürecinde de Bulgaristan'ın yanında olunduğunu aktararak, "Salgının en kritik döneminde sağladığımız tıbbi yardım ve destekle komşumuz Bulgaristan'ın yanında olduk. Bu vesileyle korona virüs salgınında yakınlarını kaybeden soydaşlarımıza ve Bulgar komşularımıza taziyelerimi sunuyorum. Bu salgın bizlere dayanışma ve paylaşmanın önemini tekrar hatırlatmıştır. Siyasi mücadeleden, hak ve özgürlüklerin genişletilmesiyle ilgili çabalara kadar her alanda başarının anahtarı; birlik ve beraberliktir. Bulgaristan demokrasisi içinde kendine önemli bir yer edinen Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin inşallah yeni dönemde daha kuşatıcı ve kucaklayıcı bir anlayışla yoluna devam edeceğine inanıyorum. Türkiye olarak bizler de Bulgaristan ile aramızdaki iyi komşuluk, dostluk ve müttefiklik ilişkisi temelinde sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Sizlerin şahsında Bulgaristan'da yaşayan tüm soydaşlarımıza ve bütün Bulgaristan'a sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kurultayı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kurultayı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kurultayı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kurultayı mesajı

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, DOST Partisi, Bulgaristan, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kurultayı mesajı - Son Dakika


Son Dakika

Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı Eğlence mekanında darbedilen Ukraynalı Model Daria Kyryliuk, çalışanların özrünü kabul etti Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı ABD, Türkiye'ye uygulanacak yaptırımların kaldırılması için şartlarını sıraladı Zararı tamı tamına 80 bin lira! Tabelasını kesenleri bulana 10 bin lira ödül verecek 'İntikam eylemi' hazırlığı yapıyorlardı! Kritik binaları kana bulayacak DEAŞ'lı teröristler yakalandı Almanya'dan geldi, 5 milyon liralık ultra lüks otomobiliyle İstanbul'da yolda kaldı
Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki         
11:54
CHP'li vekilden Meclis'te rulolu eylem: CHP'nin yaptıkları 15 metre, AKP'nin sattıkları 13 metre CHP'li vekilden Meclis'te rulolu eylem: CHP'nin yaptıkları 15 metre, AKP'nin sattıkları 13 metre         
11:34
Adres bulamama sorunu tarih oluyor! Açık adres yerine kodlu sistem geliyor Adres bulamama sorunu tarih oluyor! Açık adres yerine kodlu sistem geliyor         
11:06
AK Partili belediye başkanı, karşı çıktığı metro projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklediğini öğrenince geri adım attı AK Partili belediye başkanı, karşı çıktığı metro projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklediğini öğrenince geri adım attı         
10:35
Acımasızca işkence yapmışlar! Esnafın kabusu olan haraç çetesine nefes kesen operasyon Acımasızca işkence yapmışlar! Esnafın kabusu olan haraç çetesine nefes kesen operasyon         
10:24
Kesenin ağzını açan fenomen Danla Bilic, kendisine 150 bin TL'lik çanta aldı Kesenin ağzını açan fenomen Danla Bilic, kendisine 150 bin TL'lik çanta aldı         
10:13
Ne zaman başlayacak, günde kaç doz ve nerelerde yapılacak? Türkiye'nin aşı planından tüm detaylar Ne zaman başlayacak, günde kaç doz ve nerelerde yapılacak? Türkiye'nin aşı planından tüm detaylar         
09:34
Vatandaşlar evlerinden bile çıkamıyor! Düzce'deki aşırı hava kirliliğinin nedeni araştırılıyor Vatandaşlar evlerinden bile çıkamıyor! Düzce'deki aşırı hava kirliliğinin nedeni araştırılıyor         
09:26
Survivor Cup yarışmasına gitmeye hazırlanan Turabi Çamkıran, koronavirüse yakalandı Survivor Cup yarışmasına gitmeye hazırlanan Turabi Çamkıran, koronavirüse yakalandı         
07:29
Tuvalet ihtiyacı için uzaklaşıp kayıplara karışan genç evinde bulundu Tuvalet ihtiyacı için uzaklaşıp kayıplara karışan genç evinde bulundu         
02:45
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı         
22:23
Hepsi kazandırdı! Bu hafta borsa, döviz ve altına yatırım yapan servetine servet kattı Hepsi kazandırdı! Bu hafta borsa, döviz ve altına yatırım yapan servetine servet kattı         
18:33
Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü         
17:12
Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı         
15:30
Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi         
12:58
İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti         
11:43
Çin aşısını yaptıran doktorun antikor sonucu umut verdi! Yüksek düzeyde bağışıklık gelişti Çin aşısını yaptıran doktorun antikor sonucu umut verdi! Yüksek düzeyde bağışıklık gelişti         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2020 12:20:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kurultayı mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei